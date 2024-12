V Trnava prebehlo modulárske stretnutie a deň otvorených dverí

Trnava 8. decembra (TASR) - Na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej v Trnave sa uskutočnilo od piatka (6. 12.) do nedele modulárske stretnutie železničných modelárov a deň otvorených dverí (DOD). Cieľom bolo najmä odprezentovať nedostatkové študijné odbory, ktoré sa na škole vyučujú. TASR to uviedol učiteľ zo SPŠ dopravnej Marko Engler.



V školskej telocvični bolo nainštalované veľké koľajisko z modulov. Keďže súčasťou akcie bol aj DOD, návštevníci si mohli pozrieť niektoré špeciálne učebne a laboratóriá, v ktorých mali k dispozícii aj odborný výklad o škole a jej študijných odboroch.



"Išlo o tretí ročník takéhoto stretnutia, kde prezentujeme najmä nedostatkové učebné odbory, ktoré na škole vyučujeme, a to formou prezentácie najmä modelovej železnice a rôznych firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom či výrobou a montážou zabezpečovacích zariadení na železniciach či v doprave," priblížil Engler. Návštevnosť na podujatí zhodnotil optimisticky. "Do budúcnosti plánujeme postupne rozširovať počet vystavovateľov," doplnil.