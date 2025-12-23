< sekcia Regióny
V Trnava vyhlásia súťaž na spracovateľa projektu zóny Medziháj

Autor TASR
Trnava 23. decembra (TASR) - Spoločnosť Mestské služby Trnava vyhlási verejné obstarávanie na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie pre plánovanú Obytnú zónu Medziháj na západnom okraji katastrálneho územia mesta. Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre technickú, dopravnú a zelenomodrú infraštruktúru, verejné priestory potrebné pre vybudovanie Obytnej zóny Medziháj,“ uvádza sa v materiáli predloženom mestskou spoločnosťou. Súčasťou diela je aj zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti vrátane všetkých povoľovacích procesov potrebných pre získanie právoplatných rozhodnutí nevyhnutných pre realizáciu stavby.
Ide o komplexnú inžiniersku činnosť zahŕňajúcu získanie všetkých potrebných povolení - od prerokovania stavebného zámeru, vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru, právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby až po získanie overovacej doložky. Dokumentácia bude spracovaná na podklade urbanistickej štúdie z novembra 2023, ktorá prešla revíziou internými kapacitami mesta Trnava.
Plánovaná Obytná zóna Medziháj je situovaná na západnom okraji katastrálneho územia mesta. Dotknutá oblasť je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo už skôr mesto.
