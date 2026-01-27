< sekcia Regióny
V Trnave a jej okolí sa od ranných hodín vyskytuje hustá hmla
V prípade výrazne zníženej viditeľnosti sa odporúča použitie hmlových svetiel.
Autor TASR
Trnava 27. januára (TASR) - V Trnave a jej okolí sa od ranných hodín vyskytuje hustá hmla, ktorá výrazne znižuje viditeľnosť a komplikuje cestnú dopravu. Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. Motoristom sa odporúča dodržiavať bezpečné rozostupy, znížiť rýchlosť a zvýšiť pozornosť, kým sa poveternostné podmienky nezlepšia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Upozornila, že počas hmly denné svietenie nepostačuje a vodiči by mali používať stretávacie svetlá. Hmla počas dňa totiž môže oklamať svetelné senzory niektorých vozidiel, a preto je potrebné svetlá prepnúť manuálne. Pri použití iba denných svetiel môžu byť vozidlá pre ostatných účastníkov cestnej premávky zle viditeľné.
V prípade výrazne zníženej viditeľnosti sa odporúča použitie hmlových svetiel. Tie sú podľa zákona určené na jazdu v hmle, pri hustom snežení alebo silnom daždi. Vodiči by si však mali dávať pozor, aby hmlovky nepoužívali zbytočne, najmä v kolónach, kde môžu oslňovať ostatných účastníkov premávky.
