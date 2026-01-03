< sekcia Regióny
V Trnave a Piešťanoch ocenia aj tento rok najstaršie manželské páry
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční počas Národného týždňa manželstva v termíne od 9. do 15. februára.
Autor TASR
Trnava 3. januára (TASR) - Centrum pomoci pre rodinu ocení aj tento rok v spolupráci s mestami Trnava a Piešťany najstaršie manželské páry z týchto miest. Verejnosť môže posielať organizátorom podujatia nominácie prostredníctvom online formulárov do 1. februára. TASR o tom informoval Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční počas Národného týždňa manželstva v termíne od 9. do 15. februára. V Trnave pôjde už o siedmy ročník oceňovania na radnici, zatiaľ čo v Piešťanoch sa podujatie v priestoroch knižnice uskutoční po šiestykrát.
„V dnešnej dobe sú stabilné partnerstvá vzácnosťou. Príbehy týchto ľudí nám dávajú nádej, že žiť v milujúcom manželstve je možné aj po polstoročí,“ zdôraznil Lipovský. Verejnosť môže nominovať manželské páry, ktoré žijú v Trnave alebo Piešťanoch, prežili v spoločnom zväzku desiatky rokov a sú inšpiráciou pre svoje okolie.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční počas Národného týždňa manželstva v termíne od 9. do 15. februára. V Trnave pôjde už o siedmy ročník oceňovania na radnici, zatiaľ čo v Piešťanoch sa podujatie v priestoroch knižnice uskutoční po šiestykrát.
„V dnešnej dobe sú stabilné partnerstvá vzácnosťou. Príbehy týchto ľudí nám dávajú nádej, že žiť v milujúcom manželstve je možné aj po polstoročí,“ zdôraznil Lipovský. Verejnosť môže nominovať manželské páry, ktoré žijú v Trnave alebo Piešťanoch, prežili v spoločnom zväzku desiatky rokov a sú inšpiráciou pre svoje okolie.