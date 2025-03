V Trnave bude deň očkovania proti HPV vírusu

Trnava 28. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil na sobotu 12. apríla deň očkovania proti vírusu HPV, ktorý bude prebiehať od 9.00 h do 12.00 h v ambulancii na Starohájskej ulici v Trnave. Záujemcovia sa môžu registrovať do 11. apríla do 12.00 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Prihlasovací formulár je určený dospelým aj mladistvým, ktorí majú viac ako deväť rokov. Vakcína je v plnej výške hradená poisťovňou, a to dievčatám a chlapcom vo veku 12 až 14 rokov, do dovŕšenia 15. narodenín. Starší záujemcovia môžu využiť finančné benefity, ktoré ponúkajú jednotlivé zdravotné poisťovne.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie je preto vhodné pre obe pohlavia.



Deň očkovania sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS v spolupráci s pacientskymi organizáciami NIE RAKOVINE, Liga proti rakovine a strednými zdravotníckymi školami samosprávneho kraja.