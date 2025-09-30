< sekcia Regióny
V Trnave bude od októbra Mestský trh o hodinu dlhšie
Zároveň mesto na svojom webe upozornilo, že počas piatka a soboty (3. - 4. októbra) budú stánky predajcov na Hlavnej ulici od heštegu #TRNAVA po Kostol sv. Heleny.
Autor TASR
Trnava 30. septembra (TASR) - Návštevní môžu od októbra nakupovať na Mestskom trhu v Trnave o hodinu dlhšie. Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo na septembrovom zasadnutí predĺženie predajného času do 12.00 h. Informovalo o tom mesto Trnava.
„Zmena predajného času vyplýva z potreby samotných predajcov, ktorí o možnosť predávať aspoň do 12.00 h dlhodobo prejavujú záujem, o čom svedčí aj nedávny prieskum realizovaný mestom,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Mestskí poslanci schválili aj možné rozšírenie lokality konania trhu na Štefánikovu ulicu. „Uvedené rozšírenie vyplýva z dlhodobého zámeru mesta na pretvorenie tejto ulice na pešiu zónu. Mestský trh na Štefánikovej bude môcť do budúcna plynule nadviazať na súčasnú lokalitu na Trojičnom námestí a využiť ju v prípade, ak sa bude na námestí konať súbežná akcia,“ dodala samospráva v dôvodovej správe.
Zároveň mesto na svojom webe upozornilo, že počas piatka a soboty (3. - 4. októbra) budú stánky predajcov na Hlavnej ulici od heštegu #TRNAVA po Kostol sv. Heleny. Mestský trh sa koná v centre Trnavy vždy v piatok a sobotu.
