V Trnave bude súťaž detských a mládežníckych zborov Mládež spieva
Začne sa v piatok o 20.00 h galakoncertom v Bazilike sv. Mikuláša.
Autor TASR
Trnava 8. mája (TASR) - Celoštátna súťaž detských a mládežníckych zborov Mládež spieva sa po prvý raz koná v Trnave - rodisku hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Začne sa v piatok o 20.00 h galakoncertom v Bazilike sv. Mikuláša. Podujatie potrvá do nedele (10. 5.), keď sa uskutoční vyhlásenie výsledkov 53. ročníka. TASR o tom informovala Veronika Behúlová z oddelenia záujmovej umeleckej činnosti Trnavského osvetového strediska.
„Aktuálny ročník Mládeže spieva predstavuje symbolický návrat k prameňom slovenskej zborovej tradície. Rozhodnutie situovať podujatie do Trnavy vnímame ako príležitosť prepojiť historický odkaz s energiou súčasnej mládeže a vytvoriť nový umelecký kontext,“ uviedol odborný pracovník Národného osvetového centra (NOC) pre hudbu a spev Matej Sloboda.
Do celoštátneho kola postúpilo osem zborov, z toho štyri detské a štyri mládežnícke. Súťažná prehliadka sa uskutoční v sobotu (9. 5.) v Galérii Jána Koniarka a podujatie vyvrcholí v nedeľu galakoncertom spojeným s vyhlásením výsledkov v koncertnej sieni Marianum.
Na piatkovom galakoncerte vystúpia viaceré trnavské zbory spolu so sólistami Luciou Kubekovou a Marekom Pobudom. Program ponúkne diela autorov, akými sú Felix Mendelssohn-Bartholdy, Karl Jenkins, Josef Rheinberger či Mikuláš Schneider-Trnavský.
Na podujatí nebude chýbať odborný program vrátane rozborového seminára pre zbormajstrov a workshopov zameraných na hlasovú výchovu a dirigovanie zboru. O umeleckých výkonoch bude rozhodovať odborná porota pod vedením Blanky Juhaňákovej.
V rámci podujatia udelí NOC aj dve Pocty Národného osvetového centra. Ocenenie získa Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi za dlhoročný organizačný prínos a skladateľ Ali Brezovský za celoživotné dielo v oblasti detského zborového spevu. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je NOC, hlavným organizátorom celoštátneho kola je TOS.
