< sekcia Regióny
V Trnave bude tradičná štedrá večera pre osamelých a ľudí bez domova
Večera pre osamelých a ľudí bez domova má v Trnave takmer 30-ročnú tradíciu.
Autor TASR
Trnava 9. decembra (TASR) - Aj tento rok bude v priestoroch denného centra na Hlavnej ulici 8 v Trnave pripravená tradičná štedrá večera pre osamelých a ľudí bez domova. Uskutoční sa vo štvrtok 18. decembra o 15.00 h. Informovala o tom vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) Darina Kukuľová-Kvetanová.
Podujatie spoločne organizujú TACH, mesto Trnava a Arcibiskupský úrad Trnava. „K sviatočne prestretému stolu si tento rok zasadne takmer 100 hostí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, alebo trávia sviatky bez rodiny a blízkych,“ priblížila Kukuľová-Kvetanová.
Pre mnohých z nich to bude podľa jej slov možno jediný teplý sviatočný obed či chvíľa ľudskej blízkosti počas celých Vianoc. „Na stole nebudú chýbať tradičné jedlá - kapustnica a rybie filé so zemiakovým šalátom,“ doplnila.
Večera pre osamelých a ľudí bez domova má v Trnave takmer 30-ročnú tradíciu. Vznikla začiatkom 90. rokov ako malá iniciatíva, pri ktorej bolo potrebné osloviť ľudí bez domova priamo na ulici.
Podujatie spoločne organizujú TACH, mesto Trnava a Arcibiskupský úrad Trnava. „K sviatočne prestretému stolu si tento rok zasadne takmer 100 hostí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, alebo trávia sviatky bez rodiny a blízkych,“ priblížila Kukuľová-Kvetanová.
Pre mnohých z nich to bude podľa jej slov možno jediný teplý sviatočný obed či chvíľa ľudskej blízkosti počas celých Vianoc. „Na stole nebudú chýbať tradičné jedlá - kapustnica a rybie filé so zemiakovým šalátom,“ doplnila.
Večera pre osamelých a ľudí bez domova má v Trnave takmer 30-ročnú tradíciu. Vznikla začiatkom 90. rokov ako malá iniciatíva, pri ktorej bolo potrebné osloviť ľudí bez domova priamo na ulici.