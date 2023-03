V Trnave bude v sobotu uzavretá pre cyklopreteky Hlboká ulica

Trnava 31. marca (TASR) - Pre konanie pretekov Slovenského pohára v cestnej cyklistike bude v Trnave v sobotu (1. 4.) od 8.00 do 18.00 h úplne uzavretá jedna z hlavných cestných tepien - Hlboká ulica. Obchádzková trasa povedie cez ulice Spartakovská, Vladimíra Clementisa, Starohájska, Tehelná, prípadne cez Halenársku a Jerichovu v zmysle dočasného dopravného značenia, uviedol odbor dopravy Mestského úradu v Trnave.



Uzatvorené budú aj úseky Hlboká ulica - od križovatky s ulíc Bučanská, Špačinská, Rybníkova po príjazdovú cestu k bytovým domom Hlboká č. 9 až 26, Starohájska ulica - v úseku od križovatky Hlboká po križovatku s Tehelnou ulicou. Tiež parkovisko pred daňovým úradom a Trnavským samosprávnym krajom, a to pre potreby usporiadateľa. Obslúžené nebudú ani zastávky mestskej autobusovej dopravy na Hlbokej ulici. Autobusové linky číslo 13 a 14 budú premávať cez obchádzkovú trasu cez Tehelnú ulicu.



Slovenský pohár budú pokračovať v nedeľu (2. 4.) pretekom so štartom a cieľom v obci Suchá nad Parnou pri Trnave. Organizátori trnavského klubu CK Olympik Trnava počítajú na slovenskom pohári so štyrmi stovkami jazdcov. Chýbať nebudú ani zostavy dvoch slovenských kontinentálnych celkov Dukly Banská Bystrica a RKK Pierre Baguette, ale ani Cycling Academy Trenčín či českého ATT Investments. Početné zastúpenie budú mať i mládežnícke tímy.