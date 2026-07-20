Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. júl 2026Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Regióny

V Trnave budú mať po jesenných voľbách namiesto 31 len 27 poslancov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnavskí mestskí poslanci o tom rozhodli na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Autor TASR
Trnava 20. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave bude mať po nadchádzajúcich komunálnych voľbách namiesto súčasného počtu 31 len 27 poslancov. Počet šiestich volebných obvodov zostáva zachovaný. Trnavskí mestskí poslanci o tom rozhodli na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí síce potvrdilo doterajší počet 31 poslancov, avšak z hľadiska rovnosti volebného práva by išlo o také rozdiely v zastúpení obyvateľov, ktoré sú v rozpore s princípom rovnosti hlasu voliča, na ktoré poukázal verejný ochranca práv, uvádza sa v dôvodovej správe.

Mestskí poslanci preto júnové uznesenie zrušili. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ešte vlani vyzval, aby na zvolenie každého voleného poslanca zastupiteľstva pripadal približne rovnaký počet obyvateľov mesta Trnava, s možnými odchýlkami medzi volebnými obvodmi do 15 percent obyvateľov mesta. Reakciou na túto výzvu je zníženie počtu mestských poslancov z 31 na 27.

„Na základe prepočtu počtu obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca v jednotlivých volebných obvodoch bolo zistené, že odchýlka od celomestského priemeru sa pohybuje v intervale od -4,85 percenta do +4,05 percenta, pričom žiadny z volebných obvodov neprekračuje hranicu ±15 percent,“ vysvetlilo mesto v dôvodovej správe schváleného materiálu.

Súčasne bolo overené aj vzájomné porovnanie volebných obvodov, pričom maximálny rozdiel medzi jednotlivými obvodmi dosahuje ±8,9 percenta. „Navrhované rozdelenie zabezpečuje primeranú rovnosť hlasov voličov a spĺňa kritériá proporcionality zastúpenia podľa metodiky verejného ochrancu práv SR,“ zdôraznilo mesto.

Uznesenie schválené na mimoriadnom zasadnutí určuje aj zoznam ulíc so zaradením do obvodov, ktorý je takmer totožný s rozdelením v súčasnom volebnom období. Výnimkou je preradenie Staničnej ulice z piateho do druhého volebného obvodu.

Vo volebnom obvode číslo jeden (Trnava-stred) budú voliči voliť piatich mestských poslancov, v druhom volebnom obvode (Trnava -západ) šiestich, rovnako tak aj v treťom (Trnava-sever). Na štvrtý volebný obvod (Trnava-východ) pripadne päť poslancov, na piaty (Trnava-juh) štyria. Jedného mestského poslanca si bude voliť šiesty obvod (Trnava-Modranka).
.

Neprehliadnite

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu

VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?

TRAGÉDIA PRI PÚCHOVE: Úkryt pod stromom sa stal mužovi osudným

KLONGA: Topiaci sa nemusí kričať a plieskať okolo seba rukami