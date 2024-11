V Trnave budú od utorka čiastočné dopravné obmedzenia

Trnava 11. novembra (TASR) - Štefánikovu ulicu v Trnave čakajú od utorka 12. novembra do 20. decembra čiastočné dopravné obmedzenia. Dôvodom je realizácia prieskumných sond. Obmedzenia budú rozdelené do viacerých etáp, so začiatkom od Trojičného námestia. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"Uzavretá bude ulica v úseku od Trojičného námestia po križovatku s ulicou Františkánska a Horné bašty v dĺžke približne 360 metrov," priblížila samospráva. Počas uzávery bude ulica čiastočne prejazdná, doprava bude regulovaná podľa dočasného dopravného značenia.



Priečne výskumné sondy sa budú realizovať na preverenie existencie polohy podzemných inžinierskych sietí a skladby pôvodného podložia pod komunikáciou a chodníkom. "Tiež sa v tejto lokalite uskutoční inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum," doplnilo mesto.