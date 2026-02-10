< sekcia Regióny
V Trnave budú v závere apríla voliť hlavného kontrolóra
Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Voľba hlavného kontrolóra mesta Trnava sa uskutoční na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v utorok 28. apríla. Mestskí poslanci sa na tom uzniesli na utorkovom zasadnutí. Funkčné obdobie hlavnej kontrolórke mesta Trnava Monike Černayovej sa končí 30. apríla.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí byť bezúhonný. Musí mať tiež ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Kandidáti odovzdajú svoje písomné prihlášky najneskôr 14. apríla. Komisia zriadená primátorom mesta vyhodnotí splnenie požiadaviek na kandidatúru v termíne do 17. apríla.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, koná sa druhé kolo voľby, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Voľbu je možné vykonať tajným alebo verejným hlasovaním.
