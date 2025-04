V Trnave by mali rokovať o integrovanom predplatnom cestovnom lístku

Trnava 30. apríla (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave by mali v júni rokovať o spustení nového integrovaného predplatného cestovného lístka (PCL). TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Lístok bude určený pre cestujúcich, ktorí pravidelne využívajú služby regionálnej autobusovej dopravy v Trnavskom kraji a zároveň aj mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Predpokladaný termín spustenia je od júla 2025.



„Poslanci mesta aj kraja by o príslušnom materiáli mali rokovať v júni. Júlový termín spustenia je reálny aj po technickej stránke. Čakáme ešte na potvrdenie od dodávateľa technológie,“ uviedla Majtánová. Spoločný predplatný cestovný lístok pre mestskú aj regionálnu autobusovú dopravu by podľa nej zvýšil komfort cestujúcich a zatraktívnil by hromadnú dopravu pre ľudí, ktorí pravidelne dochádzajú do Trnavy, respektíve z Trnavy do okolitých obcí.



Projekt integrovaného PCL pripravuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s mestom Trnava. Integrované predplatné cestovné lístky má byť možné zakúpiť s rôznou časovou platnosťou (sedemdňové, 30-dňové, 90-dňové, 180-dňové, ako aj 365-dňové), pričom počet realizovaných ciest nebude obmedzený. Predseda TTSK Jozef Viskupič už skôr avizoval, že záujmom krajskej samosprávy je, aby takáto služba fungovala na území všetkých miest v kraji, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu.