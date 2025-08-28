< sekcia Regióny
V Trnave by sa mali zaoberať spôsobom prevodu pozemkov
Súčasťou pondelkového mimoriadneho zasadnutia trnavského mestského zastupiteľstva má byť päť bodov.
Autor TASR
Trnava 28. augusta (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave by sa malo na pondelkovom (1. 9.) mimoriadnom zasadnutí zaoberať okrem iného aj plánovaným predajom časti mestských pozemkov na Spartakovskej ulici. Vo zverejnenom materiáli sa navrhuje zrušenie obchodnej verejnej súťaže (OVS), do ktorej sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť United Real Estate. Návrh uznesenia však počíta so schválením spôsobu prevodu majetku formou predaja do rúk tejto spoločnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov s plochou približne 10.200 štvorcových metrov, na ktorých sa v súčasnosti nachádza supermarket a parkovisko, sa uskutočnila od 19. mája do 20. júna. Jediný záujemca, spoločnosť United Real Estate, ponúkol súťažný návrh na úrovni minimálnej navrhovanej kúpnej ceny 700 eur za štvorcový meter.
„Záujemca nesplnil náležitosti súťažného návrhu v zmysle podmienok OVS schválených a vyhlásených mestom Trnava, keďže súťažný návrh neobsahoval podpísaný návrh zmluvy,“ uvádza sa v dôvodovej správe zverejneného materiálu s tým, že záujemca nepredložil ani potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
„Keďže u záujemcu trvá záujem o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností (predmetu OVS) a súčasne ale mesto Trnava nepovažuje ponuku záujemcu ako ponuku preukazujúcu podmienky účasti spĺňajúcu podmienky súťaže, možno obchodnú verejnú súťaž hodnotiť ako neúspešnú a v zmysle uvedeného bol spracovaný aj tento materiál,“ doplnila samospráva v navrhovanom materiáli.
Uznesením sa zároveň navrhuje schváliť spôsob prevodu majetku do rúk spoločnosti United Real Estate formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa vrátane vyčíslenia všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce a zdôvodnenia osobitného zreteľa prevodu.
Mesto plánuje získané financie z predaja použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci podrobili už skôr plánovaný predaj kritike.
Súčasťou pondelkového mimoriadneho zasadnutia trnavského mestského zastupiteľstva má byť päť bodov. Okrem iného aj prerokovanie oznámenia verejného ochrancu práv o výsledkoch prieskumu a výzvy na prijatie opatrení. Mestskí poslanci by sa mali zaoberať aj majetkovými záležitosťami, návrhom miestnej symboliky časti mesta Trnava-Modranka a zmenou uznesenia k športovému areálu Strelnica-Štrky.
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov s plochou približne 10.200 štvorcových metrov, na ktorých sa v súčasnosti nachádza supermarket a parkovisko, sa uskutočnila od 19. mája do 20. júna. Jediný záujemca, spoločnosť United Real Estate, ponúkol súťažný návrh na úrovni minimálnej navrhovanej kúpnej ceny 700 eur za štvorcový meter.
„Záujemca nesplnil náležitosti súťažného návrhu v zmysle podmienok OVS schválených a vyhlásených mestom Trnava, keďže súťažný návrh neobsahoval podpísaný návrh zmluvy,“ uvádza sa v dôvodovej správe zverejneného materiálu s tým, že záujemca nepredložil ani potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
„Keďže u záujemcu trvá záujem o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností (predmetu OVS) a súčasne ale mesto Trnava nepovažuje ponuku záujemcu ako ponuku preukazujúcu podmienky účasti spĺňajúcu podmienky súťaže, možno obchodnú verejnú súťaž hodnotiť ako neúspešnú a v zmysle uvedeného bol spracovaný aj tento materiál,“ doplnila samospráva v navrhovanom materiáli.
Uznesením sa zároveň navrhuje schváliť spôsob prevodu majetku do rúk spoločnosti United Real Estate formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa vrátane vyčíslenia všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce a zdôvodnenia osobitného zreteľa prevodu.
Mesto plánuje získané financie z predaja použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci podrobili už skôr plánovaný predaj kritike.
Súčasťou pondelkového mimoriadneho zasadnutia trnavského mestského zastupiteľstva má byť päť bodov. Okrem iného aj prerokovanie oznámenia verejného ochrancu práv o výsledkoch prieskumu a výzvy na prijatie opatrení. Mestskí poslanci by sa mali zaoberať aj majetkovými záležitosťami, návrhom miestnej symboliky časti mesta Trnava-Modranka a zmenou uznesenia k športovému areálu Strelnica-Štrky.