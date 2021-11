V Trnave chystajú na Noc divadiel #stagestream i strašidelné historky

Bratislava 19. novembra (TASR) - Zaujímavý program s prehliadkami, ale aj tradičný formát #stagestream chystá na Noc divadiel 2021 trnavské Divadlo Jána Palárika. V poradí 12. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí sa uskutoční v sobotu 20. novembra za účasti 57 divadiel v 24 mestách s mottom Cesta dlhých dní do Noci divadiel.



"Tento ročník sme poňali ako kreatívnu výzvu - ako napriek všetkým možným opatreniam vytvoriť taký druh zážitku, ktorý môže divákovi priniesť niečo nečakané, výnimočné, niečo, čo ho skutočne nadchne a možno aj povzbudí do ďalších dní," komentovala aktuálnu Noc divadiel v trnavskom súbore jeho dramaturgička Lucia Mihálová.



Okrem prehliadky divadelných priestorov si diváci môžu užiť #stagestream. "Ide o zvláštnu fúziu dramatickej a rozhlasovej tvorby. Diváci budú môcť naživo vidieť rozhlasové nahrávanie hry. Budú sedieť v našom štúdiu, kde budú herci čítať a vytvárať všetky možné zvuky, ktoré sú spojené s rozhlasovou hrou," priblížila proces, ktorý bude naživo prenášať a streamovať priamo z javiska divadla Trnavské rádio.



Pôjde o hru Martina Toula Šílenství - humorné dialógy o rôznych podobách šialenstva, ktorá zvíťazila v súťaži Dráma 2020 v rámci festivalu Nová dráma, kde získala Cenu Divadla Jána Palárika. "Téma šialenstva, ktorá zachytáva rôzne stavy ľudskej duše, je zobrazená spôsobom, ktorý je bizarný, absurdný až komický. Postavy v tej hre na nás pôsobia možno aj normálnejšie ako niektorí ľudia, s ktorými sa denne stretávame," dodala k novinke dramaturgička.



Upozornila tiež na prehliadku trnavského divadla, ktorá čaká jeho návštevníkov v druhej časti Noci divadiel. "Nepôjde len o to, aby ľudia nahliadli do zákulisia a spoznali históriu budovy alebo proces tvorby, výroby a všetkého čo sa skrýva za vznikom divadelnej mágie," naznačila dramaturgička trnavského súboru, ktorý zozbieral rôzne desivé, až strašidelné historicky s ním spojené. "Divadlo Jána Palárika hráva v najstaršej divadelnej budove na Slovensku, máme veľa zaujímavých historiek, ktoré kolujú od rôznych zamestnancov počas rôznych dekád, radi sa s nimi podelíme," poznamenala k prehliadke, počas ktorej budú môcť diváci vidieť aj 'nakostýmovaných' hercov: "Nebudú ich vyslovene strašiť, skôr vytvárať veľmi zaujímavé vizuálne konštelácie. Myslíme si, že to bude unikátny typ zážitku."



Vstup na podujatie je bezplatný v režime OTP. Nutná je rezervácia vopred v pokladnici divadla.