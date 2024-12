V Trnave diskutovali aj o situácii v problémovej časti Farárske

Trnava 11. decembra (TASR) - Na utorkovom (10. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trnave sa diskutovalo aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v trnavskej lokalite Farárske. Náčelník mestskej polície Ivan Ranuša potvrdil, že v okrajovej časti mesta dochádza k páchaniu násilnej trestnej činnosti, kupliarstvu či k zakladaniu požiarov.



"Je jednoznačné, že tam dochádza k trestnej činnosti. Dochádza tam ku kupliarstvu či k nebezpečnému nakladaniu s odpadmi," zdôraznil Ranuša. K podobným útokom ako na televíznu redaktorku Kristínu Kövešovú v tejto lokalite došlo podľa neho v minulosti už viackrát.



Polícia vykonáva na Farárskom od leta 2022 zvýšenú hliadkovú činnosť. "V rámci 24 hodín je tam vysielaná hliadka 13-krát, z toho mestská polícia šesťkrát," podotkol. Situácia v tejto lokalite je podľa neho vždy prvou témou pravidelných stretnutí so štátnou políciou.



Na mieste sa nachádza aj bezpečnostná kamera. "Kamerový systém chceme rozšíriť o ďalšie kamery," dodal Ranuša. Každé konanie, ktoré vykazuje známky trestného činu, podľa jeho slov mestskí policajti hlásia štátnej polícii.



Diskusiu o situácii v lokalite Farárske otvoril na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva trnavský poslanec Miloš Krištofík. Poukázal na násilnú trestnú činnosť a ničenie súkromného majetku. Rómske etnikum podľa neho narúša výtržnosťami život tamojším obyvateľom. Ako jedno z preventívnych opatrení predostrel stálu službu mestskej polície. Tento návrh však podľa náčelníka mestskej polície naráža na nedostatok ľudských zdrojov.



Prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová poukázala na to, že samospráva o probléme v lokalite Farárske dlhodobo vie. "Snažíme sa ho riešiť, hoci máme obmedzené kompetencie. Niekoľkokrát sme iniciovali stretnutie s krajským riaditeľom polície," podotkla. Priamo na mieste podľa jej slov prebieha viacero šetrení sociálnymi pracovníkmi a s tamojšou komunitou pracujú aj komunitárni pracovníci. Trnavský primátor Peter Bročka by privítal, keby malo mesto v tejto súvislosti väčšie kompetencie.