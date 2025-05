V Trnave dôjde k dočasným zmenám v MHD

Trnava 20. mája (TASR) - V meste Trnava dôjde v termíne od 22. do 26. mája k dočasným zmenám v trasovaní a obsluhe vybraných autobusových zastávok. Zmeny sa budú týkať autobusových liniek číslo jeden, tri a štyri. Stane sa tak v dôsledku stavebných prác na autobusovej zastávke Námestie SUT B a z dôvodu konania komunitného behu na podporu saleziánskeho diela v rámci osláv Panny Márie. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Počas soboty 24. mája v čase od 16.30 do 17.30 h nebudú obsluhované zastávky Jána Hlubíka A a B a Námestie SUT C a D. Linka číslo štyri bude vedená po obchádzkovej trase po Ustianskej, Krupskej a Špačinskej ceste. Výstup cestujúcich bude zabezpečený na zastávke Námestie SUT B, nástup na zastávke Námestie SUT A. Prechod medzi Slnečnou a Ustianskou cestou bude zabezpečený podľa aktuálnej situácie za účasti mestskej polície.



V termíne od 22. do 26. mája dôjde k dočasným zmenám trasovania autobusových liniek číslo jeden a tri. Zastávka Námestie SUT B nebude obsluhovaná, linky číslo jeden a tri budú pre výstup cestujúcich využívať zastávku Námestie SUT A. V blízkosti adresy Špačinská cesta 93 bude zriadená dočasná odstavná plocha označená príslušným vodorovným dopravným značením. Presun vozidiel medzi odstavnou plochou a náhradnou zastávkou nebude mať vplyv na platné cestovné poriadky.