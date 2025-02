V Trnave evidujú výrazný nárast pohodených injekčných striekačiek

Trnava 22. februára (TASR) - Na území mesta Trnava zaznamenali v roku 2024 výrazný nárast voľne pohodených použitých injekčných striekačiek. Zatiaľ čo v roku 2023 odstránilo Združenie STORM z ulíc 33 injekčných striekačiek, vlani toto číslo vzrástlo na 102. TASR to uviedol Pavol Vančo zo Združenia STORM.



"Ľudia môžu nahlasovať nálezy voľne pohodených injekčných striekačiek v meste prostredníctvom skupiny na sociálnej sieti s názvom Bezpečne v komunite Trnava alebo prostredníctvom telefónneho čísla, zverejneného v tejto skupine," priblížil Vančo. Združenie okrem zberu použitých striekačiek ponúka aj možnosť ich odovzdania do zbernej nádoby (tzv. fixpoint), ktorá sa nachádza v blízkosti nákupného centra na Jiráskovej ulici v Trnave. Vlani sa takto bezpečne odstránilo ďalších 35 injekčných striekačiek.



Občianske združenie realizuje tiež výmenu injekčných striekačiek užívateľom drog. "Táto služba je založená na filozofii Harm Reduction. Injekčné striekačky meníme najmä z dôvodu znižovania rizík pri injekčnom užívaní a ochrany verejného zdravia," podotkol. Vlani bolo v Trnave týmto spôsobom od užívateľov drog zlikvidovaných 40.366 kusov injekčných striekačiek. Pre porovnanie, v roku 2023 to bolo 11.889 kusov. Predstavuje to nárast o takmer 240 percent.



Na približne polovici výmen sa podieľal človek z komunity užívateľov drog, ktorý spolupracuje s občianskym združením. "Koľko on prinesie použitých striekačiek, tak toľko dostáva naspäť nových. Postupne sa mu čísla zvyšujú, keďže nosí stále viac striekačiek," ozrejmil pre TASR Vančo.



V rámci kontaktu s užívateľmi drog združenie realizuje aj poradenstvo a motivačné rozhovory. "Hovoríme im, že užívanie drog nie je z nášho pohľadu cesta, snažíme sa však rozumieť tomu, prečo sa konkrétny človek tak rozhodol a na základe toho porozumenia s ním potom pracujeme," dodal.



Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction (redukcia škôd spôsobených užívaním psychoaktívnych látok). Prevažne pracuje v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.