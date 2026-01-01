< sekcia Regióny
V Trnave finišujú prípravy na Novoročný beh 2026 Memoriál L. Kmeča
Pretekári sú rozdelení do troch kategórií - žiaci, dospelí a seniori. Do 13.00 h prebieha prezentácia, všetci pretekári si musia vyzdvihnúť štartové číslo a čip.
Autor TASR
Trnava 1. januára (TASR) - Novoročný beh 2026 Memoriál Ladislava Kmeča sa uskutoční vo štvrtok o 14.00 h na Trojičnom námestí v Trnave. On-line registrácia je už síce uzavretá, na mieste však prebieha do 13.00 h. Prvých 500 registrovaných pretekárov získa pamätnú medailu. Vecné ceny obdržia traja najrýchlejší v každej kategórii. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Dĺžka trate je rozdielna pre žiakov a dospelých. Pre žiakov je pripravený jeden okruh s dĺžkou 1,5 kilometra (km), pre mužov a ženy sú to štyri okruhy s dĺžkou šesť km. Organizátorom je Atletický klub AŠK Slávia Trnava.
