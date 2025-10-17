< sekcia Regióny
V Trnave futbalový duel uzatvorí časť Kollárovej ulice
Autor TASR,aktualizované
Trnava 17. októbra (TASR) - Bezpečnostné opatrenia súvisiace s futbalovým zápasom medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava uzatvoria v sobotu (18. 10.) popoludní časť Kollárovej ulice v Trnave. Predpokladaný čas uzávery je od 15.30 h do 21.00 h. Informovala o tom radnica.
„Ulica bude uzatvorená v úseku od svetelnej križovatky ulíc Kollárova – Hospodárska – Dohnányho po križovatku ulice Kollárova – vjazd do podzemných garáží štadióna,“ priblížila samospráva. Obyvatelia ulice Ľudmily Podjavorinskej sa domov dostanú cez Kollárovu (od svetelnej križovatky Hlboká – Kollárova) s následným vjazdom na sídlisko pri bytovom dome číslo 4 na Sladovníckej ulici (pri betónových kvetináčoch).
Ostatným obyvateľom dotknutým uzavretím časti Kollárovej ulice bude vjazd umožnený podľa pokynov polície. Uzávera ovplyvní aj linky Mestského busu číslo 2, 3, 4 a 8. Bližšie informácie sú uvedené na webe mesta Trnava.
Organizátor označil podujatie ako rizikové. „Veliteľ bezpečnostných opatrení preto rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení okrem policajtov Trnavského kraja aj policajti z iných krajských riaditeľstiev a útvarov Prezídia Policajného zboru,“ doplnila trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.
