V Trnave hľadajú dobrovoľníkov na cyklojazdy so seniormi na rikši

Trnava 24. júla (TASR) - V Zariadení pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej v Trnave mala prednedávnom premiéru tzv. rikša. Ide o špeciálny bicykel určený na pohodlné vozenie starších osôb. Teraz hľadajú dobrovoľníkov, ktorí zoberú seniorov na jazdu. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Za riadidlami rikše sedí vodič, ktorému v jazde pomáha elektromotor. Seniorov zatiaľ vozili sociálni pracovníci. Už čoskoro sa však tento projekt s názvom Na bicykli v každom veku otvorí aj pre dobrovoľníkov z radov verejnosti.



Tým, ktorí vezmú seniorov na cyklojazdu, sa hovorí piloti. "Môžu sa nimi stať záujemcovia, ktorí vlastnia platný vodičský preukaz a absolvujú úvodné školenie. Počas zhruba dvoch hodín sa naučia narábať s rikšou a spravia si testovaciu jazdu. Samotné cyklojazdy si potom budú plánovať spoločne vo vopred dohodnutých termínoch," uviedlo mesto.



"Ideálne je, ak sa piloti so svojimi seniormi stretávajú pravidelne, nielen jednorazovo či raz za čas. Lepšie si tak k sebe nájdu cestu a vytvoria bližší vzťah. Ten je totiž v tomto projekte veľmi dôležitý, nejde len o samotné bicyklovanie," povedala Petra Vráblová zo Zdravého mesta Trnava.



Ako doplnila, hlavnou myšlienkou projektu je prepájať generácie, bicykel je pri tom iba nástrojom. "Projekt Na bicykli v každom veku má významný sociálny rozmer tým, že búra medzigeneračné rozdiely a vťahuje seniorov do života a kontaktu s ľuďmi," uviedla Vráblová.



"Podľa združenia Cycling Without Age, ktoré za nápadom cyklojázd pre seniorov stojí, sú hlavnými princípmi tejto iniciatívy veľkorysosť, pomalosť, spoločné rozhovory a vytváranie vzájomného vzťahu bez ohľadu na vek. Záujemcovia o pozíciu pilota sa môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára," informovalo mesto.