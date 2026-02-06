Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnave horeli provizórne príbytky bezdomovcov

Podľa hasičov bolo príčinou požiarov úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Autor TASR
Trnava 6. februára (TASR) - V krovinatom poraste medzi bývalým depom a železničnou traťou v Trnave prišlo vo štvrtok (5. 2.) popoludní k požiaru odpadu a provizórnych príbytkov ľudí bez domova. Požiare sa podarilo hasičom v krátkom čase lokalizovať a následne úplne zlikvidovať. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.

„Na mieste udalosti sa nachádzali dva samostatné požiare, vzdialené od seba približne desať metrov. Požiariská boli situované asi 100 metrov od priľahlej komunikácie. V čase príjazdu príslušníkov sa na mieste nenachádzali žiadne osoby,“ priblížila. Na likvidáciu požiarov boli nasadené dva prúdy vody. Podľa hasičov bolo príčinou požiarov úmyselné zapálenie neznámou osobou.
