V Trnave horeli provizórne príbytky bezdomovcov
Podľa hasičov bolo príčinou požiarov úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Autor TASR
Trnava 6. februára (TASR) - V krovinatom poraste medzi bývalým depom a železničnou traťou v Trnave prišlo vo štvrtok (5. 2.) popoludní k požiaru odpadu a provizórnych príbytkov ľudí bez domova. Požiare sa podarilo hasičom v krátkom čase lokalizovať a následne úplne zlikvidovať. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.
„Na mieste udalosti sa nachádzali dva samostatné požiare, vzdialené od seba približne desať metrov. Požiariská boli situované asi 100 metrov od priľahlej komunikácie. V čase príjazdu príslušníkov sa na mieste nenachádzali žiadne osoby,“ priblížila. Na likvidáciu požiarov boli nasadené dva prúdy vody. Podľa hasičov bolo príčinou požiarov úmyselné zapálenie neznámou osobou.
