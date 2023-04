V Trnave i Hlohovci vznikajú nové komunitné záhrady

Trnava/Hlohovec 2. apríla (TASR) - Obyvatelia Trnavy i Hlohovca majú aktuálne možnosť uchádzať sa o záhon v nových komunitných záhradách, ktoré vznikli počas revitalizácie vnútroblokov na sídliskách. V krajskom meste ide o priestor na Ulici V. Clementisa a v Hlohovci na Podzámskej ulici. Výzvu pre amatérskych záhradkárov zverejnili obe mestá na svojich webových stránkach.



V novej komunitnej záhrade v Trnave ponúkajú 12 vyšších a osem nižších záhonov na pestovanie, k dispozícii sú prípojka na úžitkovú vodu i dve pitné fontánky, pestovatelia dostanú aj vlastný kompostér na rastlinný odpad. Záhrada je oplotená. Záujemcovia sa mohli prihlasovať do konca marca cez online dotazník, v utorok 4. apríla sa chystá stretnutie, kde si potenciálni užívatelia a návštevníci záhrady participatívnym spôsobom stanovia pravidlá využívania spoločného priestoru. Okrem možnosti vypestovať si vlastnú zeleninu, ovocie, bylinky či kvety poskytne komunitná záhrada aj priestor na rôzne aktivity. Bude sa tam dať posedieť, spraviť si piknik alebo si spraviť pohodlie v zátiší pod stromami.



Aj v Hlohovci záleží samospráve na vytváraní silných komunít. Obyvatelia vnútrobloku môžu vyplniť do 10. apríla online dotazník, ktorý poslúži na zistenie záujmu o pestovanie vo vyvýšených záhonoch i postoja obyvateľov k osadeniu komunitnej záhrady do vnútrobloku. V dotazníku sa mesto pýta na dôvody, pre ktoré sa chcú Hlohovčania spolupodieľať na tvorbe tohto projektu. Víziou je vytvorenie miesta pre aktívny susedský život, záhradkárstvo tak môže poslúžiť ako spôsob prepájania susedov a vytvorenia otvoreného a bezpečného priestoru. Radnica ponúka aj pomoc odborníkov z odboru životného prostredia a dokáže poskytnúť aj materiálnu pomoc - zeminu.