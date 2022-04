V Trnave je 90 a v Piešťanoch zatiaľ 50 žiakov ZŠ z Ukrajiny

Trnava/Piešťany 1. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v Trnave sa do konca marca prihlásilo 90 žiakov z Ukrajiny. V kúpeľnom meste Piešťany ich je v základných školách 50 a ďalších najmenej 23 rodičov školákov avizovalo záujem prihlásiť ich v najbližších dňoch. Informovali o tom hovorkyne mestských úradov oboch miest.



Podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej sú kapacity v deviatich trnavských ZŠ pre týchto žiakov stále voľné. „A to predovšetkým na druhom stupni, kde nastáva po 5. a 8. ročníku odliv žiakov na osemročné gymnáziá a bilingválne stredné školy. Na prvom stupni ZŠ sa už kapacity napĺňajú,“ uviedla pre TASR. Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva o možnosti zvýšiť kapacity tried pre tento účel situáciu na školách podľa nej nevyrieši. „Triedy majú svoje priestorové obmedzenia a pridávanie ďalších lavíc má tiež svoje limity,“ konštatovala.



Piešťany majú podľa svojej hovorkyne Drahomíry Moretovej zatiaľ dostatočné kapacity pre žiakov ZŠ. Najväčší záujem prejavili ukrajinskí rodičia o ZŠ na uliciach Holubyho a Brezová, kde ich je aktuálne po 15. Osem detí chodí do ZŠ F.E. Scherera. „Tam očakávajú príchod ďalších 15,“ uviedla hovorkyňa. Po šesť detí je v ZŠ na Mojmírovej ulici a na Cirkevnej spojenej škole.



O materské školy (MŠ) je v oboch mestách záujem o niečo menší. Piešťany vedeli doterajších 13 žiadostí riešiť využitím rezerv MŠ, v Trnave sú kapacity podľa Majtánovej už takmer naplnené.