V Trnave je sympózium v oblasti opatrovateľskej starostlivosti
V programe vystupujú odborníci z oblasti sociálnych služieb, manažmentu kvality a praxe zariadení sociálnych služieb.
Autor TASR
Trnava 14. apríla (TASR) - Odborné sympózium s názvom Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré prebieha od utorkového rána v Trnave v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb, je venované aktuálnym výzvam v oblasti opatrovateľskej starostlivosti v kontexte demografického vývoja. TASR o tom informovala prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová.
Organizátori upozorňujú, že hoci opatrovatelia tvoria najväčšiu skupinu odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ich profesii nebola na Slovensku dlhodobo venovaná dostatočná pozornosť. Diskusia sa preto zameriava nielen na personálne a finančné zabezpečenie, ale aj na odborné kompetencie, kvalitu výkonu a systémové nastavenie opatrovateľskej starostlivosti.
Podujatie sa koná pri príležitosti desiateho výročia spolupráce s profesorkou Monikou Krohwinkel, autorkou konceptu aktívneho opatrovania, ktorý je v rôznych formách implementovaný aj v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.
V programe vystupujú odborníci z oblasti sociálnych služieb, manažmentu kvality a praxe zariadení sociálnych služieb. Účastníci sa venujú témam ako kompetencie opatrovateľov, štandardy opatrovateľského procesu, individuálne plánovanie starostlivosti, interdisciplinárna spolupráca, dokumentácia výkonov či riadenie kvality v zariadeniach sociálnych služieb.
Súčasťou sú aj príklady dobrej praxe z poskytovania sociálnych služieb a témy zamerané na vzdelávanie formálnych aj neformálnych opatrovateľov. Odborný program dopĺňa panelová diskusia, v ktorej sa zástupcovia odborných inštitúcií a samosprávy venujú možnostiam zlepšovania podmienok v oblasti dlhodobej starostlivosti.
Organizátormi sú Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v spolupráci s AOPSS, Asociáciou manažérov a audítorov kvality sociálnych a zdravotníckych služieb a odborom sociálnych vecí TTSK.
Organizátori upozorňujú, že hoci opatrovatelia tvoria najväčšiu skupinu odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ich profesii nebola na Slovensku dlhodobo venovaná dostatočná pozornosť. Diskusia sa preto zameriava nielen na personálne a finančné zabezpečenie, ale aj na odborné kompetencie, kvalitu výkonu a systémové nastavenie opatrovateľskej starostlivosti.
Podujatie sa koná pri príležitosti desiateho výročia spolupráce s profesorkou Monikou Krohwinkel, autorkou konceptu aktívneho opatrovania, ktorý je v rôznych formách implementovaný aj v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.
V programe vystupujú odborníci z oblasti sociálnych služieb, manažmentu kvality a praxe zariadení sociálnych služieb. Účastníci sa venujú témam ako kompetencie opatrovateľov, štandardy opatrovateľského procesu, individuálne plánovanie starostlivosti, interdisciplinárna spolupráca, dokumentácia výkonov či riadenie kvality v zariadeniach sociálnych služieb.
Súčasťou sú aj príklady dobrej praxe z poskytovania sociálnych služieb a témy zamerané na vzdelávanie formálnych aj neformálnych opatrovateľov. Odborný program dopĺňa panelová diskusia, v ktorej sa zástupcovia odborných inštitúcií a samosprávy venujú možnostiam zlepšovania podmienok v oblasti dlhodobej starostlivosti.
Organizátormi sú Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v spolupráci s AOPSS, Asociáciou manažérov a audítorov kvality sociálnych a zdravotníckych služieb a odborom sociálnych vecí TTSK.