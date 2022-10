V Trnave kandiduje do mestského parlamentu 141 záujemcov

Trnava 18. októbra (TASR) – Do 31-členného zastupiteľstva mesta Trnava kandiduje v októbrových komunálnych voľbách spolu 141 Trnavčanov. Voliči im budú dávať hlasy v šiestich volebných obvodoch, najväčší záujem kandidátov bol vo volebnom obvode Trnava-centrum. Vyplýva to z údajov mestskej volebnej komisie na webe mesta.



V centre kandiduje spolu 34 ľudí na päť poslaneckých miest, zvolený tak bude každý siedmy uchádzač. Väčšiu šancu uspieť majú kandidáti z volebného obvodu Linčianska, kde na päť poslaneckých miest je 17 zaregistrovaných kandidátov. Vekové rozhranie sa u väčšiny kandidátov pohybuje od 30 do 63 rokov. Kandiduje však aj niekoľko seniorov, najstarší vo veku 81 rokov. Najmladší kandidát do mestského zastupiteľstva v Trnave práve dosiahol vekovú hranicu dospelosti 18 rokov, opäť iba niekoľkí ďalší sú vo vekovej kategórii do 30 rokov. Z celkového počtu kandidátov sú tri desiatky žien.



Medzi povolaniami, ktoré kandidáti uvádzajú, je viacero manažérov, informatikov, živnostníkov, právnikov a marketingových pracovníkov či lekárov, do zastupiteľstva kandidujú aj študenti, športovci, riaditeľ hotela, tiež starokatolícky kňaz a učiteľ - katechéta.