Trnavskí policajti v podnikoch zisťovali, či nenalievajú mladistvým

Trnava 28. marca (TASR) - Trnavskí policajti skontrolovali v piatok (25. 3.) a sobotu (26. 3.) v nočných hodinách štyri podniky v centre Trnavy, kde sa zamerali na požívanie alkoholu a drog mladistvými. Z 35 kontrolovaných alkohol zistili u 25, u 13 dievčat a 12 chlapcov, z toho u jednej osoby pod 15 rokov. Najvyššiu hodnotu namerali iba 16-ročnému chlapcovi, a to 1,79 promile. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Maloleté dievča nafúkalo viac ako 0,5 promile. Policajti vyzvali rodičov, aby si dieťa prišli vyzdvihnúť," uviedla hovorkyňa. Polícia všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovala a spisy v najbližších dňoch postúpi obci, vo väčšine prípadov mestu Trnava, na ďalšie konanie. Mladiství a maloletí budú v sprievode rodičov riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.



Kontrolu vykonali policajti so služobným psom a s kolegami z finančnej správy, za účasti mestskej polície a pracovníčky sociálneho odboru mesta Trnava. Okrem opitých mládežníkov si posvietili aj na prevádzky. "Na mieste zistili, že alkohol predávali bez bloku z pokladne. Na mieste uložili pokutu čašníčke a samotný podnik bude riešiť finančná správa v rozkaznom konaní, kde môže majiteľovi podniku hroziť pokuta až do 3300 eur. V rámci rozkazného konania budú riešení aj pracovníci SBS, ktorí neboli riadne označení," uviedla Antalová.



V zmysle zákona osoby do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 h na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.



V súvislosti s uvoľnením opatrení zavedených na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 polícia za posledné obdobie evidovala viaceré narušenia verejného poriadku v meste Trnava. Vo večerných a nočných hodinách, najmä počas víkendu, dochádzalo k potýčkam medzi podguráženými mladými ľuďmi. "Apelujeme najmä na rodičov, aby aj napriek náročnému tínedžerskému veku venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich ratolesti voľný čas. Prvé skúsenosti s alkoholom mávajú deti už okolo 10 rokov, preto s prevenciou treba začať určite skôr," doplnila hovorkyňa. Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej v rámci celého Trnavského kraja.