V Trnave možno do konca októbra navrhovať kandidátov na ocenenia

Trnava 24. septembra (TASR) - Mesto Trnava obnovuje tradíciu ocenení pre výnimočné osobnosti a kolektívy v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu či spoločensko-politických vzťahov. Kandidátov na čestné občianstvo, cenu mesta Trnava, uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta, pamätnú plaketu primátora či pamätnú tabuľu, bustu alebo pomník môže navrhnúť verejnosť do 31. októbra 2024. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Odovzdávanie ocenení mesta sa naposledy konalo v roku 2021, keď sa po pandemickej pauze udeľovali ocenenia za rok 2019. "Trnava je bohatá najmä vďaka ľuďom, ktorí v nej žijú. Či už sú to osobnosti, ktoré sú na očiach verejnosti, alebo jednotlivci pôsobiaci v menšej komunite, spoločne prispievajú k zlepšovaniu nášho mesta v rozličných smeroch," zdôraznil primátor Trnavy Peter Bročka.



Predkladané návrhy musia obsahovať osobné údaje navrhovaného, dôvody odporúčania na udelenie ocenenia, tiež súhlas žijúceho občana, resp. súčasného štatutára kolektívu na predloženie návrhu na jeho ocenenie, a súhlas so zverejnením jeho osobných údajov.



"V prípade návrhu na ocenenie zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka je potrebné predložiť aj odporúčanie navrhovateľa o mieste osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka, odporúčaný text na pamätnej tabuli a aj návrh finančného zabezpečenia - akou čiastkou sa bude navrhovateľ, inštitúcia alebo organizácia podieľať na finančnom zabezpečení zhotovenia a osadenia navrhnutého ocenenia," priblížila Hrinková Siebenstichová.



Všetky doručené návrhy predloží primátor na posúdenie mestskej rade. Tá svoj výber následne postúpi na schválenie mestskému zastupiteľstvu.