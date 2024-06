V Trnave môžu návštevníci počas prázdnin absolvovať prehliadky mesta

Trnava 25. júna (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism pripravila počas letných prázdnin bezplatné prehliadky mesta Trnava. Návštevníci môžu najzaujímavejšie pamiatky spoznávať spolu so sprievodcom každý pracovný deň od začiatku júla do konca augusta, informoval Alexander Prostinák, riaditeľ OOCR.



Prehliadky sa začínajú o 10.30 h pred mestskou vežou. Návštevníci spoločne so sprievodcom navštívia kostoly, stredoveké hradby aj radnicu. Celý program potrvá približne 60 minút a je vhodný aj pre deti a anglicky hovoriacich návštevníkov.



Záujemcovia môžu absolvovať dva tematické okruhy. Jeden je zameraný na sakrálne, druhý na svetské pamiatky. Prehliadky Baziliky sv. Mikuláša, ktorá patrí medzi významné pútnické miesta, a Kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, sú pripravené každý pondelok, stredu a piatok.



V utorok a vo štvrtok budú záujemcovia spoznávať stredoveké architektonické skvosty, ako hradby, obrannú baštu a žalár, ktorý je súčasťou stredovekej radnice, informoval sprievodca Slavomír Dzvoník. "Dva okruhy prehliadok sa striedajú tak, aby ich návštevníci mali možnosť absolvovať dva dni po sebe," skonštatoval Prostinák.