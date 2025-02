V Trnave na Coburgovej ulici by mohol vzniknúť útulok pre rodiny

Trnava 13. februára (TASR) - Výsledkom zamýšľanej rekonštrukcie objektu bývalej závodnej kuchyne na Coburgovej ulici v Trnave by mohol byť vznik útulku pre rodiny s deťmi. Mesto Trnava aktuálne vybralo vo verejnom obstarávaní víťazného uchádzača, ktorý vypracuje projekt komplexnej rekonštrukcie objektu. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"V súčasnosti v meste chýba núdzové bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a bez prístrešia," priblížila samospráva. V meste tak aktuálne neexistuje sociálna služba, ktorá by umožnila rodinám v krízovej situácii zostať spolu.



Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie, vrátane potrebných vstupných podkladov a prieskumov.



"Súčasťou riešeného rozsahu sú objekty bývalej závodnej kuchyne s obytným podkrovím a podpivničenou časťou, jedálne, kolkárne, predpolím, vstupnej brány do dvora a exteriérového dvora," spresnilo mesto v opise predmetu zákazky. Objekt je ohraničený zo západu bývalým komunitným centrom a kinom a z východnej strany bytovým domom.



Mesto Trnava podpísalo zmluvu na projektové práce so spoločnosťou Archstudio, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Dohodnutá zmluvná cena je takmer 111.000 eur s DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo päť uchádzačov.