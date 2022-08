V Trnave na Linčianskej pribudnú stojiská polopodzemných kontajnerov

Trnava 21. augusta (TASR) - Na sídlisku Linčianska v Trnave pribudnú do konca roka stojiská polopodzemných kontajnerov. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



"Čoskoro príde ku kompletnej výmene starých kontajnerov za nové na sídlisku Linčianska. Aktuálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, vybudované stojiská budú občanom k dispozícii do konca tohto roka," informovalo mesto.



Nadzemná časť týchto kontajnerov bude štvorcového a kruhového pôdorysu. Nádoby budú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čo umožňuje plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky. "Miesta na osadenie stojísk sú rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými plochami, betónovou zámkovou dlažbou alebo trávnatými plochami. Staré odpadkové nádoby budú z týchto lokalít odstránené," uviedlo mesto.



Do konca roka sa na Linčianskej vybuduje 11 polopodzemných stojísk a spolu ich bude 13. "Na Slovanskej ulici pribudnú dve s nádobami štvorcového pôdorysu, ale tu počítame s neskorším termínom realizácie z dôvodu majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta," doplnila samospráva.



Mesto už od roku 2016 napĺňa zámer postupne inštalovať moderné polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad na všetkých sídliskách. Počas minulého roka sa vymenili staré kontajnery za nové na Prednádraží a počas tohto roka pribudlo 11 nových stojísk: dočkali sa obyvatelia Saleziánskej, Rovnej, Spojnej, Poštovej, Veternej, A. Kubinu, Kalinčiakovej a J. Bottu 29.



Aktuálne pripravuje samospráva projektové dokumentácie aj na zvyšné časti mesta. Nasledovať budú ulice Koniarekova, Tamaškovičova, Zelenečská a sídlisko Ľ. Podjavorinskej, kde sa výstavba začne na jar budúceho roka.