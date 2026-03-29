V Trnave na Špíglsáli v časti Pred traťou sa mení organizácia dopravy
Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - V trnavskej lokalite Špíglsál v časti Pred traťou sa od pondelka (30. 3.) mení organizácia dopravy. Informovala o tom trnavská radnica s tým, že na križovatkách, kde bude po zavedení zmien hroziť vjazd do protismeru, bude dočasne umiestnené prenosné dopravné značenie upozorňujúce na zmenu organizácie dopravy.
„Cieľom týchto úprav je nadviazať na už realizované zmeny v časti Špíglsál, zvýšiť bezpečnosť v uliciach, obmedziť tranzitnú dopravu v lokalite rodinných domov a zlepšiť podmienky pre každodenný pohyb všetkých účastníkov cestnej premávky,“ zdôvodnilo mesto.
Zároveň spúšťa samospráva v danej lokalite, kde doteraz platil pôvodný režim, parkovaciu zónu N. „Ulice, na ktorých sa bude parkovacia zóna N a súvisiace úpravy zavádzať, zostávajú aj naďalej nespoplatnené, parkovanie však bude možné iba na vyznačených parkovacích miestach,“ upozornila radnica.
Bližšie informácie o zmenách organizácie dopravy na konkrétnych uliciach sú zverejnené na webovej stránke mesta. „Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli obozretní, riadili sa dopravným značením a dodržiavali pravidlá cestnej premávky,“ doplnila radnica.
