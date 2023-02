POŽIAR GARÁŽE V TRNAVE: Na Ulici 9. mája evakuovali tri osoby a psa

Trnava 28. februára (TASR) - V Trnave na Ulici 9. mája likvidovali hasiči v pondelok (27. 2.) po 22.00 h požiar garáže pri rodinnom dome. Jeho troch obyvateľov so psom evakuovali zo silne zadymeného priestoru na vyšetrenie do nemocnice. Informovala o tom trnavská krajská hovorkyňa hasičov Lena Košťálová.



"V čase príjazdu príslušníkov sa dve osoby a pes nachádzali v bytovej jednotke na prízemí. Tretia zasa v ďalšej jednotke v podkroví. Požiar zapríčinil zadymenie celého interiéru domu. Veliteľ zásahu nariadil jeho okamžité odpojenie od zdroja všetkých pripojených inžinierskych sietí. Súbežne sa robili likvidačné práce zo susedného pozemku," opísala hovorkyňa.



Rodinný dom bol po uhasení požiaru odvetraný prirodzenou a nútenou ventiláciou. Následne urobili prieskum termovíznou kamerou, ktorý nepreukázal žiadne miesta so zvýšenou teplotou. Nedbalostným a neopatrným správaním vznikla majiteľovi rodinného domu škoda vo výške 30.000 eur. Hasičom sa včasným a odborným zásahom podarilo uchrániť majetok v hodnote 500.000 eur.