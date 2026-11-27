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V Trnave našli dosiaľ najstarší šperk z drahých kovov
Podľa archeológa Sládoka išlo v danom období o vzácne a hodnotné predmety, ktoré vyjadrovali spoločenské postavenie a majetkové pomery svojich majiteľov.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Archeológovia objavili v trnavskej mestskej časti Kopánka zlatý šperk, ktorý je podľa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava najstarším šperkom z drahých kovov nájdeným na území mesta. Drobný vlasový šperk zo zliatiny zlata a striebra pochádza z obdobia mladšej až neskorej bronzovej doby, približne z rokov 1350 až 800 pred naším letopočtom. TASR o tom informoval archeológ Matúš Sládok z KPÚ.
„V septembri 2026 si archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava počas obhliadkovej činnosti všimol výkopové práce na stavbe oporného múru na archeologickom nálezisku v Trnave v mestskej štvrti Kopánka, o ktorých úrad nemal skoršiu vedomosť a ani sa k nim ako dotknutý orgán štátnej správy nevyjadril. Po preskúmaní situácie bolo zistené narušenie archeologického náleziska,“ ozrejmil.
Následne úrad vydal k nálezu rozhodnutie a stavebník zabezpečil vykonanie záchranného archeologického výskumu. Realizovala ho spoločnosť AA AVALA spolu s nadšencami archeológie prevažne z Občianskeho združenia Hradiská.
Počas výskumu preskúmali desať archeologických objektov, najmä zásobné a sídliskové jamy. Následne pomocou detektora kovov objavili vlasový šperk vyrobený zo stočeného drôtu, zdobeného na jednom konci vrúbkovaním.
Laboratórna analýza ukázala, že obsahuje 75 až 78 percent zlata a 17 až 21 percent striebra. Ide o zliatinu známejšiu pod názvom elektrum. Jej vek určili archeológovia na základe keramických črepov nájdených v rovnakej vrstve, ktoré pochádzajú z obdobia kultúr popolnicových polí.
Podľa archeológa Sládoka išlo v danom období o vzácne a hodnotné predmety, ktoré vyjadrovali spoločenské postavenie a majetkové pomery svojich majiteľov. Na lokalite objavili aj drobné kvapky bronzu, ktoré naznačujú, že sa tam v minulosti spracúvala táto zliatina. Šperk je od októbra súčasťou stálej expozície Najstaršie dejiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Lokalita Kopánka patrí medzi významné archeologické náleziská v meste. Najstaršie nálezy z nej pochádzajú zo stredného neolitu, približne z rokov 5400 až 4900 pred naším letopočtom. Archeologické výskumy tam potvrdili osídlenie a pohrebiská z viacerých historických období.
„V septembri 2026 si archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava počas obhliadkovej činnosti všimol výkopové práce na stavbe oporného múru na archeologickom nálezisku v Trnave v mestskej štvrti Kopánka, o ktorých úrad nemal skoršiu vedomosť a ani sa k nim ako dotknutý orgán štátnej správy nevyjadril. Po preskúmaní situácie bolo zistené narušenie archeologického náleziska,“ ozrejmil.
Následne úrad vydal k nálezu rozhodnutie a stavebník zabezpečil vykonanie záchranného archeologického výskumu. Realizovala ho spoločnosť AA AVALA spolu s nadšencami archeológie prevažne z Občianskeho združenia Hradiská.
Počas výskumu preskúmali desať archeologických objektov, najmä zásobné a sídliskové jamy. Následne pomocou detektora kovov objavili vlasový šperk vyrobený zo stočeného drôtu, zdobeného na jednom konci vrúbkovaním.
Laboratórna analýza ukázala, že obsahuje 75 až 78 percent zlata a 17 až 21 percent striebra. Ide o zliatinu známejšiu pod názvom elektrum. Jej vek určili archeológovia na základe keramických črepov nájdených v rovnakej vrstve, ktoré pochádzajú z obdobia kultúr popolnicových polí.
Podľa archeológa Sládoka išlo v danom období o vzácne a hodnotné predmety, ktoré vyjadrovali spoločenské postavenie a majetkové pomery svojich majiteľov. Na lokalite objavili aj drobné kvapky bronzu, ktoré naznačujú, že sa tam v minulosti spracúvala táto zliatina. Šperk je od októbra súčasťou stálej expozície Najstaršie dejiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Lokalita Kopánka patrí medzi významné archeologické náleziská v meste. Najstaršie nálezy z nej pochádzajú zo stredného neolitu, približne z rokov 5400 až 4900 pred naším letopočtom. Archeologické výskumy tam potvrdili osídlenie a pohrebiská z viacerých historických období.