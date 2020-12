NEBEZPEČNÉ SMETI: V Trnave niekto odhodil dva granáty a brokovnicu

Trnava 9. decembra (TASR) – Pracovníci triediacej linky na trnavskej skládke odpadov našli v pondelok (7. 12.) pri preberaní smetí dva funkčné granáty juhoslovanskej výroby a krátku brokovú zbraň. Polícia predmety zaistila a predložila na expertízne skúmanie. Okrem funkčnosti bude preverené aj to, či mohla byť zbraň v minulosti použitá pri páchaní trestného činu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Keďže išlo o súčasnú muníciu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Polícia preveruje všetky okolnosti, za ktorých sa funkčná munícia dostala do smetných nádob," dodala hovorkyňa. Vyzvala verejnosť, že ak videla niekoho vyhadzovať podozrivý predmet alebo pozná niekoho, kto vlastnil alebo sa chcel takejto munície zbaviť, nech to ohlási na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na policajnej stanici.



Ako doplnila hovorkyňa, zároveň polícia žiada ľudí, že pokiaľ nájdu alebo sa chcú bezpečne zbaviť akejkoľvek munície, aby kontaktovali Policajný zbor. "V súčasnej dobe stále prebieha zbraňová amnestia, ktorá vám umožní zbrane a strelivo odovzdať beztrestne. V prípade nálezu munície vždy volajte číslo 158. V žiadnom prípade ju nevyhadzujte do smetí alebo voľne do okolia. Neohrozujete tak len svoj život, ale aj životy a zdravie ostatných, ktorí napríklad manipulujú s odpadom," dodala Antalová.