V Trnave občania pripravujú petíciu proti rezidentskému parkovaniu

Trnava 12. júla (TASR) - Petíciu proti súčasným podmienkam rezidentského parkovania v Trnave pripravuje občianska iniciatíva. Podpisy na petičné hárky chce zbierať od začiatku septembra, cieľom je získať ich najmenej od tretiny oprávnených občanov, aby mohla vyústiť do vypísania referenda. Má byť apolitická, podporiť sa ju však chystajú dve menšinové kluby mestského zastupiteľstva. Informovali o tom na utorkovom (11. 7.) stretnutí s novinármi. Trnavská radnica reagovala, že v histórii mesta neexistuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by bolo viac komunikované.



Poslanecké kluby Trnava pre každého a Trnava nás spája kritizujú novoprijaté VZN o dočasnom parkovaní, ktoré bolo prijaté na júnovej schôdzi zastupiteľstva s platnosťou od 4. septembra. "Prisľúbili sme petičiarom, že poskytneme podporu, no nebudeme členmi petičného výboru," uviedol predseda klubu Trnava pre každého Branislav Baroš. Samotný štart petície ohlásia zástupcovia organizátorov na konci leta.



Podľa poslanca Mariána Galbavého nie je jednoduché koncipovať otázku pre petíciu. "Chceme, aby mala konkrétny efekt a nepostihol ju osud všetkých doterajších petícií, ktoré skončili v zastupiteľstve bez akéhokoľvek dosahu. Vnímame silnú občiansku ochotu do toho ísť," konštatoval. Uviedol, že sa už ozývajú okolité obce, ktorých obyvatelia dochádzajú za prácou do krajského mesta. "Starostovia upozorňujú, že Trnava je regionálne centrum, ktoré poskytuje služby nadregionálneho charakteru, a mesto vytvára neprimerané bariéry, aby ľudia k nim mali prístup," povedal. Predseda klubu Trnava nás spája Rastislav Mráz doplnil, že prijatie tohto VZN je najhorší príklad toho, ako možno takýto zásadný mestský zákon presadiť. "Na poslednú chvíľu, bez diskusie v rezidenčných zónach, bez prijatia čo i len jednej požiadavky zo strany obyvateľov či dokonca odborníkov," doplnil.



Trnavská radnica, naopak, zastáva názor, že v histórii mesta neexistuje VZN, ktoré by bolo viac komunikované a prerokované s verejnosťou, než VZN o parkovaní. Uviedla to v reakcii hovorkyňa Veronika Majtánová. "Od príprav na spustenie prvej rezidentskej zóny R1 v auguste 2021 až po aktuálne zmeny v oblasti parkovania informujeme občanov prostredníctvom všetkých infokanálov samosprávy ako webstránky a sociálne siete mesta, letáky do schránok a na vchody, plagáty a citylighty, tlačové správy, reportáže v mestskej televízii a v mestskom mesačníku a organizujeme aj verejné stretnutia," konštatovala.



V prospech projektu rezidentského parkovania hovoria podľa nej jednoznačne fakty. "Dostupnosť parkovacích miest sa v 95 percentách zavedených zón výrazne zlepšila. V ostatných lokalitách pracujeme na zvýšení parkovacích kapacít na maximálnu možnú mieru. Rezidenti regulovaných zón majú výrazne vyššiu šancu, že pri svojom bydlisku nájdu voľné parkovacie miesto," doplnila pre TASR. Na regulácii statickej dopravy pracuje podľa jej vyjadrenia tím odborníkov. "Celý systém neustále sledujeme, vyhodnocujeme dáta a v prípade potreby ho upravujeme, aby sme dosiahli najlepší možný stav," uviedla. Regulácia parkovania podľa radnice jednoznačne funguje. "Svedčia o tom dáta, ktoré kontinuálne zbierame, aj skúsenosti rezidentov zón. Popieranie faktov svedčí buď o neznalosti, alebo o úmysle vedome zavádzať časť verejnosti," uzavrela hovorkyňa.