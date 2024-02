V Trnave obnovia školský dvor, na rade je ZŠ na Ulici Kornela Mahra

Trnava 18. februára (TASR) - Mesto Trnava sa bude uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu na projekt rekonštrukcie školského športového areálu Základnej školy (ZŠ) na Ulici Kornela Mahra. Odsúhlasili to mestskí poslanci na svojej februárovej schôdzi.



Táto ZŠ je jednou z posledných v Trnave, ktoré zatiaľ nemajú areál revitalizovaný. V ostatných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v posledných rokoch prebehli nákladné a zásadné obnovy, pričom športoviská slúžia nielen školákom, ale aj verejnosti. Primátor Peter Bročka uviedol, že verí, aj vzhľadom na kvalitu, umiestnenie a štruktúru projektu, že bude mesto so žiadosťou úspešné.



Celkové náklady sú kalkulované na 2,266 milióna eur. Projekt počíta s obnovou futbalového ihriska, ktorý je pre areál nosným vzhľadom na zameranie školy, so streetbalovým ihriskom, bežeckou dráhou a tiež priestorom pre deti predškolského veku, keďže súčasťou ZŠ je aj materská škola. Mali by pribudnúť zostavy sedenia a menších stolov a tiež priestor na workout, pingpong, teqball. Projekt zahŕňa tiež zriadenie nových šatní v telocvični. Veľkou vizuálnou zmenou by malo prejsť predpolie školy. Pôvodné oplotenie sa odstráni, asfalt nahradí dláždený povrch a pred oknami medzi dvomi hlavnými vstupmi navrhli plochy zelene.



Druhou školou, ktorú ešte čaká obnova, je ZŠ na Ulici Andreja Kubinu. Oba projekty chce radnica dotiahnuť do konca budúceho roka.



Mesto je zriaďovateľom spolu deviatich ZŠ. V poslednom období sa venovalo výstavbe telocvične na ZŠ na Ulici Ivana Krasku v miestnej časti Modranka, vlani za 1,3 milióna eur obnovilo areál na ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, v roku 2022 za viac ako 1,5 milióna eur areál ZŠ na Spartakovskej ulici, v roku predtým za 700.000 eur na ZŠ na Gorkého ulici a pred štyrmi rokmi za rovnakú sumu na ZŠ na Vančurovej ulici. V roku 2017 dostala nové multifunkčné ihrisko ZŠ na Atómovej ulici.