Piatok 17. apríl 2026
V Trnave ocenili víťazov 17. ročníka krajskej olympiády stredoškolákov

.


Autor TASR
Trnava 17. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so strednými školami zavŕšili 17. ročník krajskej olympiády stredoškolskej mládeže. Počas dvoch dní (14. - 15. 4.) bojovalo o tituly na športoviskách v Trnave a okolí približne 1000 študentov z 36 stredných škôl v kraji. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu TTSK.

Mladí športovci si zmerali sily v ôsmich disciplínach - atletike, basketbale, vo florbale, volejbale, futsale, v bedmintone, silovom päťboji a aerobiku. Do krajského kola postúpili najlepší jednotlivci a tímy z okresných súťaží, pričom víťazi si zabezpečili účasť na celoslovenskom finále.

Podujatie sa začalo slávnostným otvorením v Mestskej športovej hale v Trnave. „Okrem samotných výsledkov bola olympiáda predovšetkým oslavou pohybu, disciplíny a budovania nových priateľstiev medzi rovesníkmi,“ uviedli organizátori.

Podľa nich patrí podujatie medzi najväčšie športové akcie pre stredoškolskú mládež v regióne a jeho cieľom je podporovať športové aktivity a zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Kompletné výsledky sú dostupné na webe samosprávneho kraja.
.

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína