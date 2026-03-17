V Trnave odštartovala séria Veľtrhov podnikateľských talentov
Regionálny veľtrh v Trnave je jedným z troch postupových kôl do finále, ktoré sa uskutoční 28. apríla v Bratislave.
Autor TASR
Trnava 17. marca (TASR) - V jednom z trnavských nákupných centier odštartovala v utorok séria regionálnych Veľtrhov podnikateľských talentov. Takmer 120 stredoškolákov predstavilo 24 študentských firiem, ktoré počas školského roka založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia organizácie Junior Achievement Slovensko. Za organizáciu o tom TASR informoval Róbert Borbély.
Študenti si v programe zakladajú vlastné firmy, navrhujú produkty, pripravujú marketingové stratégie a riadia financie. Regionálny Veľtrh podnikateľských talentov je pre nich príležitosťou predstaviť výsledky svojej práce verejnosti aj odbornej porote. „Keď študenti dokážu navrhnúť vlastný produkt, premyslieť jeho marketing a presvedčivo prezentovať svoj projekt pred odbornou porotou, je to jasný dôkaz, že mladí ľudia na Slovensku majú obrovský potenciál,“ zdôraznil Borbély.
Mladí podnikatelia predstavili nápady od ekologických a technologických riešení až po produkty pre každodenný život. Na veľtrhu sa objavili napríklad ekologické kvetináče z kokosového vlákna ako alternatíva k plastovým, zariadenie, ktoré dokáže pri páde odoslať GPS polohu blízkym, ale aj praktický klip proti strácaniu ponožiek pri praní. „Medzi projektmi nechýbali ani vitamínové shoty, prírodná kozmetika, ručne vyrábané sviečky či zdravé snacky z lyofilizovaného ovocia,“ priblížila organizácia.
Regionálny veľtrh v Trnave je jedným z troch postupových kôl do finále, ktoré sa uskutoční 28. apríla v Bratislave. Ďalšie regionálne veľtrhy sa uskutočnia aj 19. marca v Trenčíne pre študentské firmy zo stredného Slovenska a z Trenčianskeho kraja a 24. marca v Košiciach pre firmy z východného Slovenska. Víťaz národného kola bude reprezentovať Slovensko na európskom finále študentských firiem, ktoré sa tento rok uskutoční v lotyšskej Rige.
