V Trnave otvoria druhý ročník konferencie o ochrane detí
Autor TASR
Trnava 10. decembra (TASR) - V priestoroch auly Pazmáneum Trnavskej univerzity v Trnave sa počas stredy uskutoční druhý ročník odbornej konferencie o ochrane detí pred systémovým násilím s názvom Dieťa je dar. TASR o tom informovali organizátori podujatia.
Konferencia sa bude venovať aktuálnym a často prehliadaným témam ako je právo dieťaťa na rodinu a láskyplné zázemie či ochrana detí pred násilím. Témami budú aj cezhraničné prípady odoberania detí a potreba zjednotenia postupov a dôstojného prístupu k deťom a rodinám.
„Cieľom tohto podujatia je spájať odborné poznatky s praxou, otvárať dialóg medzi psychológmi, právnikmi, pedagógmi, sociálnymi pracovníkmi a všetkými, ktorí sa stretávajú so situáciami, v ktorých rozhodnutia dospelých zásadne ovplyvňujú život dieťaťa,“ priblížili.
Podujatie organizujú občianske združenia Lúč pre Dieťa a Pomoc obetiam násilia v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a pod záštitou Komisára pre deti SR.
