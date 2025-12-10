Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnave otvoria druhý ročník konferencie o ochrane detí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Konferencia sa bude venovať aktuálnym a často prehliadaným témam ako je právo dieťaťa na rodinu a láskyplné zázemie či ochrana detí pred násilím.

Autor TASR
Trnava 10. decembra (TASR) - V priestoroch auly Pazmáneum Trnavskej univerzity v Trnave sa počas stredy uskutoční druhý ročník odbornej konferencie o ochrane detí pred systémovým násilím s názvom Dieťa je dar. TASR o tom informovali organizátori podujatia.

Konferencia sa bude venovať aktuálnym a často prehliadaným témam ako je právo dieťaťa na rodinu a láskyplné zázemie či ochrana detí pred násilím. Témami budú aj cezhraničné prípady odoberania detí a potreba zjednotenia postupov a dôstojného prístupu k deťom a rodinám.

„Cieľom tohto podujatia je spájať odborné poznatky s praxou, otvárať dialóg medzi psychológmi, právnikmi, pedagógmi, sociálnymi pracovníkmi a všetkými, ktorí sa stretávajú so situáciami, v ktorých rozhodnutia dospelých zásadne ovplyvňujú život dieťaťa,“ priblížili.

Podujatie organizujú občianske združenia Lúč pre Dieťa a Pomoc obetiam násilia v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a pod záštitou Komisára pre deti SR.
.

