V Trnave otvoria prvý krajský cyklospot na Slovensku
Ponúknu opravy aj diskusie.
Autor TASR
Trnava 23. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvorí prvý krajský cyklospot na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v utorok od 16.00 do 18.00 h v Kreatívnom centre Trnava a spojí komunitu cyklistov, odborníkov aj nadšencov v jednom priestore. Cyklospot bude otvorený pravidelne každý druhý utorok v rovnakom čase, aby sa cyklistická komunita mala kde stretávať a rozvíjať svoje aktivity. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Ako uviedli, nový cyklospot ponúka bežný servis a drobné úpravy bicyklov aj priestor na diskusie o aktuálnych témach z cyklistického života. Prvou témou bude bicyklovanie z pohľadu žien. „Je to priestor pre komunitu, diskusiu a podporu bezpečného a udržateľného pohybu. Verím, že sa stane obľúbeným miestom pre všetkých nadšencov bicyklovania. Želám si, aby si prostredníctvom neho našli cestu k cyklistike aj ďalší obyvatelia,“ uviedla cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová.
Iniciatíva je realizovaná v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism a trnavskou samosprávou. TTSK uviedol, že nadväzuje a významom presahuje rámec Európskeho týždňa mobility (16. - 22. 9.), počas ktorého majú obyvatelia možnosť vyžiť zľavu na základné predplatné cestovné lístky.
