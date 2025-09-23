Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Regióny

V Trnave otvoria prvý krajský cyklospot na Slovensku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ponúknu opravy aj diskusie.

Autor TASR
Trnava 23. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvorí prvý krajský cyklospot na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v utorok od 16.00 do 18.00 h v Kreatívnom centre Trnava a spojí komunitu cyklistov, odborníkov aj nadšencov v jednom priestore. Cyklospot bude otvorený pravidelne každý druhý utorok v rovnakom čase, aby sa cyklistická komunita mala kde stretávať a rozvíjať svoje aktivity. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Ako uviedli, nový cyklospot ponúka bežný servis a drobné úpravy bicyklov aj priestor na diskusie o aktuálnych témach z cyklistického života. Prvou témou bude bicyklovanie z pohľadu žien. „Je to priestor pre komunitu, diskusiu a podporu bezpečného a udržateľného pohybu. Verím, že sa stane obľúbeným miestom pre všetkých nadšencov bicyklovania. Želám si, aby si prostredníctvom neho našli cestu k cyklistike aj ďalší obyvatelia,“ uviedla cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová.

Iniciatíva je realizovaná v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism a trnavskou samosprávou. TTSK uviedol, že nadväzuje a významom presahuje rámec Európskeho týždňa mobility (16. - 22. 9.), počas ktorého majú obyvatelia možnosť vyžiť zľavu na základné predplatné cestovné lístky.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre