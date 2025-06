V Trnave otvoria výstavu fotografií a výtvarných diel Bahnovej

Trnava 10. júna (TASR) - Trnavské osvetové stredisko (TOS) slávnostne otvorí vo štvrtok 12. júna v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu fotografií a výtvarných diel Veroniky Bahnovej s názvom Nečakané stretnutia. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z TOS.



Veronika Bahnová žije a tvorí v Smoleniciach. Fotografovaniu sa popri povolaniu psychologičky začala aktívne venovať v roku 2006. Svoju tvorbu prezentuje aj na súťažiach. Získala viacero ocenení. Venuje sa tiež abstraktnej maľbe obohatenej ušľachtilou myšlienkou s jemným náznakom reality.



Fotoaparátom zaostruje pohľad na predtým neviditeľné detaily priestoru a vecí okolo. Interpretuje svet prostredníctvom fotografiky. „Darí sa jej rozprávať príbeh na jednom obrázku alebo v súbore a hľadať chvíle, ktoré môžu byť v každodennom živote mimoriadne, vtipné, alebo absurdné. Fotografia a maľba je pre autorku spôsobom života a arteterapiou,“ priblížil kurátor výstavy Peter Babka.



Autorka hovorí, že tvorba je pre ňu spôsob bytia. „Tvorím, lebo to je môj život. Rozprávam príbehy o tom, čím žijem, čo ma zaujme, o čom rozmýšľam. Chodím po tejto zemi a fotografujem svoje rozhovory so stromami, s vtákmi, oblohou, ľuďmi, s vesmírom. Hrám sa s farbami, roztieram ich na plátno a čakám, čo mi vyjavia. Vždy mi naznačia príbeh, ktorý mám rozvinúť a ja tu výzvu prijímam,“ povedala Bahnová. Návštevníci si budú môcť výstavu pozrieť do 8. augusta. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2025.