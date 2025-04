V Trnave otvoria výstavu fotografií Trnavský objektív 2025

Trnava 6. apríla (TASR) - V priestoroch Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave otvoria vo štvrtok 10. apríla výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2025. Organizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže a výstavy je Trnavské osvetové stredisko (TOS). TASR o tom informovala Milada Kotlebová z osvetového strediska.



„Tento ročník opäť predstaví výber najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike,“ priblížila Kotlebová.



Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. „Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie,“ doplnila.



Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí či zvyky v regióne. „Do 55. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 52 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 331 fotografických diel,“ ozrejmila Kotlebová.



Porota vybrala do výstavnej kolekcie 260 fotografických prác a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty. „Fotoamatéri súťažia podľa propozícií celoštátnej prehliadky AMFO v troch vekových skupinách. Pre rok 2025 vyhlásilo Národné osvetové centrum tému ‚Domov, Domovina‘, ktorá však nie je povinnou témou,“ podotkla. Výstava bude nainštalovaná v priestoroch ZsM v Trnave od 10. apríla do 18. mája.