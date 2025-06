V Trnave otvoria výstavu prác žiakov ZUŠ Mozartova

Trnava 4. júna (TASR) - V priestoroch Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave otvoria v piatok (6. 6.) podvečer výstavu s názvom Návšteva. Vystavené budú práce žiakov Základnej umeleckej školy Mozartova v Trnave. Informovala o tom kurátorka výstavy Simona Jurčová zo ZsM.



Pôjde o prezentáciu tvorby detí v ateliéroch pod vedením pedagógov na zadané témy. „Zaujímavé sú farebné abstrakcie s geometrickými tvarmi či objekty z materiálov, ako drevené odrezky, motúz, drôt, kameň (Purdeš), plastické spracovanie písmen v keramike (Trubač), kreslené a maľované štúdie živočíchov v prírode a posun motívu do sveta fantázie, farebné objekty inšpirované hmyzom (Migrová), graficky spracované kolorované portréty alebo srdce ako inšpirácia z ľudovej tvorby či keramické sošky madon (Horváthová),“ priblížila Jurčová.



Výstava v múzejných priestoroch presahuje vymedzený priestor, posúva sa totiž ako intervencia do existujúcich expozícií. S detskými dielami sa návštevník stretne už od vstupných priestorov. „V expozícii Sakrálne pamiatky je intervencia k téme Adam, Eva a strom života, v origináli zobrazenej ľudovým umelcom na operadle dedinskej lavice. Keramické Madony sú inšpirované púťovými ľudovými vyrezávanými soškami,“ podotkla s tým, že na prírodovedné zbierkové predmety reagujú plošné i priestorové práce so zvieracími motívmi.



Výstava Návšteva bude slávnostne otvorená v piatok 6. júna o 17.00 h v Západoslovenskom múzeu v Trnave a návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 28. septembra.