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V Trnave otvorili nové priestory klientskeho centra mestskej polície
Nové klientske centrum obsahuje aj miestnosť určenú pre operačného pracovníka, dve miestnosti na administratívne činnosti a časť určenú pre kamerový monitorovací systém.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 18. júna (TASR) - Na prízemí budovy bývalého Tatraskla na Trhovej ulici v Trnave vo štvrtok slávnostne otvorili nové priestory klientskeho centra stálej služby tamojšej mestskej polície. Celkové náklady na stavebné práce dosiahli približne pol milióna eur.
„V týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby v uliciach mesta. Toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali v nepretržitej prevádzke,“ povedal pre TASR náčelník trnavskej mestskej polície Ivan Ranuša.
Priestory prinášajú podľa jeho slov modernejší pohľad na prácu mestskej polície i vnímanie občanov, ktorí do týchto priestorov prichádzajú. „Staré priestory boli, či už dispozične alebo z iných dôvodov, dávno nevyhovujúce pre našu činnosť a aj pre verejnosť,“ doplnil.
Nové klientske centrum obsahuje aj miestnosť určenú pre operačného pracovníka, dve miestnosti na administratívne činnosti a časť určenú pre kamerový monitorovací systém. Ranuša predpokladá, že k reálnemu presťahovaniu stálej služby mestskej polície vrátane operačných pracovníkov by mohlo dôjsť do konca júna.
Prechod do nových priestorov privítal aj aktuálne najdlhšie slúžiaci príslušník trnavskej mestskej polície Jozef Šutta. „Začínali sme tak ,sparťansky‘. Išli sme z miesta na miesto. Začali sme v radnici, potom sme sa presunuli do mestského úradu. Napokon som sa presťahoval do budovy bývalého Tatraskla,“ ozrejmil.
Vedúci odboru investičnej výstavby mesta Trnava Ladislav Glinda priblížil, že stavebné práce sa začali v priebehu februára tohto roka a do úspešného konca sa ich podarilo dotiahnuť do niekoľkých mesiacov. „Samotné priestory klientskeho centra sú financované z vlastných prostriedkov mesta na úrovni približne pol milióna eur,“ spresnil.
Mestskí policajti budú v budúcnosti využívať aj informácie z mestského projektu dátovo-analytickej platformy, ktorú budú tvoriť aj moderné kamerové systémy v centrálnej mestskej zóne. Celkové náklady na tento projekt predstavujú takmer štyri milióny eur, z veľkej časti je financovaný z eurofondov.
„K prvkom dátovo-analytickej platformy sa budú postupne zapájať ďalšie prvky, rôzne snímače kvality ovzdušia, atď. Okrem toho, že budú dáta používať zamestnanci mesta, budú aj prístupné verejnosti,“ podotkol Ranuša s tým, že v rámci tohto projektu ešte prebiehajú procesy súvisiace s kontrolou verejného obstarávania.
Aktuálne má mestská polícia k dispozícii približne 120 kamier, ktoré sú umiestnené na celom území mesta. „Nový kamerový systém prináša 160 kamier, ktoré sú distribuované iba v rámci centrálnej mestskej zóny,“ povedal. Za najpodstatnejšie považuje, že nový kamerový systém bude schopný automaticky upozorňovať operačných pracovníkov na možné protiprávne konanie.
„V týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby v uliciach mesta. Toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali v nepretržitej prevádzke,“ povedal pre TASR náčelník trnavskej mestskej polície Ivan Ranuša.
Priestory prinášajú podľa jeho slov modernejší pohľad na prácu mestskej polície i vnímanie občanov, ktorí do týchto priestorov prichádzajú. „Staré priestory boli, či už dispozične alebo z iných dôvodov, dávno nevyhovujúce pre našu činnosť a aj pre verejnosť,“ doplnil.
Nové klientske centrum obsahuje aj miestnosť určenú pre operačného pracovníka, dve miestnosti na administratívne činnosti a časť určenú pre kamerový monitorovací systém. Ranuša predpokladá, že k reálnemu presťahovaniu stálej služby mestskej polície vrátane operačných pracovníkov by mohlo dôjsť do konca júna.
Prechod do nových priestorov privítal aj aktuálne najdlhšie slúžiaci príslušník trnavskej mestskej polície Jozef Šutta. „Začínali sme tak ,sparťansky‘. Išli sme z miesta na miesto. Začali sme v radnici, potom sme sa presunuli do mestského úradu. Napokon som sa presťahoval do budovy bývalého Tatraskla,“ ozrejmil.
Vedúci odboru investičnej výstavby mesta Trnava Ladislav Glinda priblížil, že stavebné práce sa začali v priebehu februára tohto roka a do úspešného konca sa ich podarilo dotiahnuť do niekoľkých mesiacov. „Samotné priestory klientskeho centra sú financované z vlastných prostriedkov mesta na úrovni približne pol milióna eur,“ spresnil.
Mestskí policajti budú v budúcnosti využívať aj informácie z mestského projektu dátovo-analytickej platformy, ktorú budú tvoriť aj moderné kamerové systémy v centrálnej mestskej zóne. Celkové náklady na tento projekt predstavujú takmer štyri milióny eur, z veľkej časti je financovaný z eurofondov.
„K prvkom dátovo-analytickej platformy sa budú postupne zapájať ďalšie prvky, rôzne snímače kvality ovzdušia, atď. Okrem toho, že budú dáta používať zamestnanci mesta, budú aj prístupné verejnosti,“ podotkol Ranuša s tým, že v rámci tohto projektu ešte prebiehajú procesy súvisiace s kontrolou verejného obstarávania.
Aktuálne má mestská polícia k dispozícii približne 120 kamier, ktoré sú umiestnené na celom území mesta. „Nový kamerový systém prináša 160 kamier, ktoré sú distribuované iba v rámci centrálnej mestskej zóny,“ povedal. Za najpodstatnejšie považuje, že nový kamerový systém bude schopný automaticky upozorňovať operačných pracovníkov na možné protiprávne konanie.