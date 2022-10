V Trnave otvorili regionálne centrum, žiadateľom pomôže s eurofondmi

Trnava 1. októbra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR otvorilo v piatok (30. 9.) Regionálne centrum v Trnave. Žiadateľom poskytne komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií.



Ide o druhé takéto centrum, prvé bolo sprístupnené minulý týždeň v Nitre, celkovo ich v krajských mestách bude sedem. "Prichádzame s úplne novým konceptom a úrovňou služieb priamo do regiónov. V centrách budú odborníci z rôznych ministerstiev a úradov pomáhať a radiť žiadateľom, ako získať podporu z eurofondov alebo dotácií na svoje projekty," uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič.



Novootvorené regionálne centrum sídli v Trnave na Zavarskej ulici. V nasledujúcich týždňoch pribudnú centrá aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline. "Do nášho projektu sa zapojili aj ďalšie ministerstvá a inštitúcie. V centre tak budú okrem odborníkov ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý má na starosti plán obnovy, ako aj Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)," doplnil Velič.



Pomoc žiadateľom bude v Trnave poskytovať 19 odborných pracovníkov. Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu.



"Absolvovali sme množstvo rokovaní, ktoré dospeli k dohode. Pre nás to bolo dôležité, lebo v Trnavskom kraji pôsobíme skoro dva roky. V rámci tohto pôsobenia sme vyškolili viac ako 1600 záujemcov a poskytli sme 1200 odborných usmernení," informoval riaditeľ odboru stálych pracovísk ÚVO Tomáš Bučko.