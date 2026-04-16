V Trnave otvorili výstavu fotografií Trnavský objektív 2026
Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí či zvyky v regióne.
Autor TASR
Trnava 16. apríla (TASR) - V priestoroch Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave otvorili vo štvrtok 9. apríla výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2026. Organizátorom 56. ročníka regionálnej súťaže a výstavy je Trnavské osvetové stredisko. Informovala o tom Milada Kotlebová z osvetového strediska.
„Tento ročník opäť predstavuje výber najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike,“ priblížila.
Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. „Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie,“ doplnila.
Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí či zvyky v regióne. „Do 56. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 46 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 303 fotografických diel,“ ozrejmila Kotlebová.
Porota vybrala do výstavnej kolekcie 270 fotografických prác a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutočnil rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave do 10. mája 2026.
„Tento ročník opäť predstavuje výber najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike,“ priblížila.
Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. „Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie,“ doplnila.
Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí či zvyky v regióne. „Do 56. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 46 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 303 fotografických diel,“ ozrejmila Kotlebová.
Porota vybrala do výstavnej kolekcie 270 fotografických prác a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutočnil rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave do 10. mája 2026.