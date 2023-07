V Trnave participatívny proces vyselektoval niekoľko projektov

Trnava 2. júla (TASR) - Počas pandemického obdobia vznikol v Trnave nový model participácie transformáciou participatívneho rozpočtu. Dostal pomenovanie Plánuj mesto - posuň miesto a bol vytvorený ako jedinečný koncept pre Trnavu, aby mesto vedelo obyvateľov efektívnejšie zapájať do rozhodovania. Informoval o tom primátor Trnavy Peter Bročka.



"Rozmýšľali sme, ako participatívny rozpočet posunúť. Spustili sme portál planujmesto.trnava.sk, kde sú rozsiahle informácie o plánovaných i už realizovaných projektoch, a súbežne prebiehala s verejnosťou rada participatívnych zisťovaní o tom, čo by Trnavčania chceli, aké druhy projektov preferujú," uviedol primátor. Konštatoval, že úroveň participácie mesta Trnava v kvalite i rozsahu je v slovenskom kontexte stále na najvyššej úrovni. "Participácia celomestského charakteru je na rozdiel od lokálnej zatiaľ nadštandardom," doplnil viceprimátor Marcel Krajčo. Dôležité stále je, aby sa zúčastňovalo na procese čo najviac občanov.



Na aktuálne kolo o využití verejného priestoru sa zhromaždilo 150 ideí. Sformulovaných bolo 54 zámerov projektov. "Hlasovanie prebiehalo online, zapojilo sa 1422 obyvateľov. Na základe hlasovania a opätovného prerokovania výsledkov s odborníkmi na mestskom úrade bolo následne vybraných desať veľkých a deväť malých projektov, ktoré by sa mali stať prioritami mesta na najbližšie obdobie," uvádza materiál, ktorý prerokovalo júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Medzi veľkými v prvej pätici skončili revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn, úprava priestoru pred obchodným domom Jednota, revitalizácia železničného depa a tiež parčíka pri synagóge, ďalej budovanie Central parku Sever na Kravskom pasienku a Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade. Medzi malými najviac bodov získali projekty debarierizácie mesta, umenie vo verejnom priestore a vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici Vladimíra Clementisa.



Každý nový participatívny proces bude mať podľa primátora vlastnú tému, nasledujúcou by mala byť doprava.