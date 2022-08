V Trnave, Piešťanoch a Hlohovci sa začne výdaj jódových tabliet v pond

Trnava 10. augusta (TASR) – Mestá Trnava, Piešťany a Hlohovec začnú od pondelka (15. 8.) vydávať obyvateľom jódové tablety na profylaxiu v prípade jadrovej havárie. Výmena tabliet sa uskutočňuje v okruhu elektrárne Jaslovské Bohunice v pravidelných päťročných intervaloch.



V Trnave na tento rok zvolili model decentralizácie výdaju. Podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej budú do 27. augusta vždy od pondelka do soboty od 8.00 do 20.00 h otvorené výdajné miesta pre centrum v kine Hviezda, pre štvrť Prednádražie v budove bývalej školy na Mozartovej ulici, pre Kopánku v kultúrnom dome, pre Družbu v bývalej škole V jame 3, pre Linčiansku v dennom centre na Limbovej 10 a pre miestnu časť Modranka v kultúrnom dome. Následne do 21. októbra už len na radnici na Hlavnej ulici. "Pre imobilných ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prísť osobne, zriadilo mesto telefónnu linku 033/32 36 106, kde sa dá požiadať o dodanie domov," uviedla. Pre rodinu môže prevziať tablety aj jeden jej člen.



V Piešťanoch sa budú dať získať nové balenia jódových tabliet podľa informácií hovorkyne Drahomíry Moretovej na základe predloženia občianskeho preukazu v budove na Kukučínovej 1672/21 na prízemí v miestnosti číslo 6 a 7. Výdaj bude vždy počas pracovného týždňa. "Konečný termín nemáme stanovený, budeme sa riadiť podľa množstva odberu. Možnosť prevziať si tabletky bude neskôr na radnici, prípadne na mestskej polícii," doplnila.



Hlohovec umiestnil výdaj profylaktík podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej do klientskeho centra na mestskom úrade a tiež aj v mestskej časti Šulekovo v čase bežných úradných hodín oboch pracovísk. Vydávať ich bude počas pracovného týždňa až do 21. októbra.



Profylaktiká si môžu vyzdvihnúť obyvatelia s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v meste a tiež osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko. Dospelí a deti, ktoré sa k 1. augustu 2022 dožili ôsmich rokov, dostanú celú dávku, mladšie deti polovičnú. K výmene je vhodné doniesť expirované balenie tabliet z výmeny v roku 2017. Samostatne budú riešené väčšie firmy, školské, sociálne, zdravotnícke a ubytovacie zariadenia. Obyvateľom menších sídiel vydajú jódové tablety obecné úrady podľa vlastných harmonogramov.



Celkovo sa výmena jódových tabletiek v okruhu 20 kilometrov pod atómovými elektrárňami Jaslovské Bohunice a tiež Mochovce dotkne zhruba 224 sídiel so 695.000 občanmi. Distribúciu koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, zabezpečujú ju samosprávy. Realizuje sa aj v iných štátoch Európy.



Jódové tabletky sú určené výhradne na použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Tablety môžu zabrániť poškodeniu štítnej žľazy rádioaktívnym jódom, ktorý sa pri žiarení uvoľňuje. Pri použití sa žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom z tablety, a tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho z kontaminovaného vzduchu, vody alebo potravy.