V Trnave pokračuje oprava mosta v mieste križovania D1 s R1

Trnava 28. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila búracie práce súvisiace s komplexnou rekonštrukciou mosta pri Trnave v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1. V rámci nich z mosta demontovali pôvodné príslušenstvo a vybúrali pôvodné konštrukčné časti až na úroveň nosnej konštrukcie. Hotová je aj betonáž nového spádového betónu, informovala NDS.



Práce na oprave 80 metrov dlhého mosta budú pokračovať vystužením a betonážou rímsy, osadením mostných záverov či celoplošnou izoláciou. Nasledovať bude realizácia asfaltových vrstiev vozovky, osadenie zábradlového zvodidla a zábradlia, ako aj dokončovacie práce.



Komplexná oprava mosta nastala po štyroch dekádach jeho prevádzky a je nevyhnutná pre jeho ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie. Realizácia je rozdelená do dvoch etáp, aby bol minimalizovaný vplyv na plynulosť dopravy.



Počas terajšej etapy prechádza opravou vonkajšia časť mosta. Doprava na moste ostala zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Uzavretý je pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava. Z tohto dôvodu je doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navádza obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy.



Práce na moste sú vykonávané nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni. NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.